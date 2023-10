Alderweireld moest lang wachten om strafschop te nemen: "Het duurde zo lang"

Toby Alderweireld kon in de slotminuten 3-3 gelijk maken. De kapitein van The Great Old schoot echter naast.

Van 2-0 naar 2-3 ging het woensdagavond tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. Met in de slotminuut toch een sprankeltje hoop. Antwerp kreeg een penalty, maar Toby Alderweireld trapte die echter naast... Al moest Alderweireld wel heel lang wachten vooraleer hij de strafschop mocht trappen. Het duurde maar liefst 111 seconden vooraleer hij aan de bak mocht. Een VAR-check, maar ook veel onnodige dingen zorgden dat het lang duurde. En het gezicht van Alderweireld sprak boekdelen tijdens die lange wachttijd. “Hoe meer en langer je naar het gezicht van Toby keek, hoe feller je de twijfels zag opsteken”, zegt Marc Degryse bij Het Laatste Nieuws. “Omdat het zó lang duurde. De penalty omzetten werd moeilijker.” 1 minuut en 51 seconden. Het is zeker niet de langste wachttijd vooraleer een strafschop genomen mag worden. In de Jupiler Pro League zagen we al veel langere VAR-interventies, maar het heeft hoe dan ook een invloed op het koppetje van wie moet trappen.