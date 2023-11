Alles op de competitie: Antwerp zo goed als Europees uitgeschakeld na verlies in Porto, rode kaart fnuikte alle ambities

Antwerp mag Europees voetbal na Nieuwjaar vergeten. Tegen Porto konden ze de schade wel beperken na nog 40 minuten met tien te moeten spelen en een 1-0-achterstand vanuit de eerste helft. Maar met nog matchen tegen Shakhtar (dat won tegen Barça) en Barcelona mogen ze de derde plaats vergeten.

Of Mark van Bommel nog kan verrassen? Als u de match niet gezien hebt, kijk dan ook maar even naar de basisopstelling. Geen Vincent Janssen, maar wel George Ilenikhena. Geen Muja, wel Kerk. En de 18-jarige Vermeeren was kapitein. De op één na jongste ooit in de Champions League.

Balikwisha mist eerste kans

Had het allemaal wat te maken met de winst van Shakthar tegen Barcelona misschien. De Oekraïners pakten verrassend de zege tegen de Catalanen en Antwerp mocht zo Europese overwintering zo goed als vergeten. Antwerp moest gaan winnen op Porto om nog een kans te maken.

Da's bijna een onmogelijke taak als je die tweede helft op de Bosuil gezien hebt. Al had het er misschien ingezeten als Balikwisha de eerste kans van de wedstrijd had afgewerkt. Porto was wakker geschud en begon te domineren. Quasi 70 procent balbezit en kansen voor Evanilson en Pêpe. Het kon niet blijven duren.

© photonews

Domme penaltyfout, dom rood

Toen Pêpe nog eens diep gestuurd werd, redde Lammens eerst nog sterk, maar Kerk beging een fout toen de bal in Portugese voeten viel en de bal ging ongenadig op de stip. Evanilson: 1-0. Daarna kwam Antwerp er niet meer aan te pas.

Porto was ook niet van plan het gaspedaal in te duwen. Gezapig en matig, zo kon de wedstrijd omschreven worden. Met af en toe eens een prik. En dan liet Ekkelenkamp zijn ploeg nog in de steek na een domme tackle die hem rood opleverde.

Muja mist gelijkmaker, nu enkel nog prestigeduels

Porto tikte de bal vlotjes rond, maar vond niet echt openingen. En zocht er ook niet uitbundig naar. Een tweetal kansen volgden er nog. Maar Muja had nog een fantastische kans om gelijk te maken, maar miste onbegrijpelijk. Even later kopte ouwe getrouwe Pepe wel de 2-0 tegen de netten.

Porto in spaarstand was nog te goed voor Antwerp, dat zich nu mag richten op de competitie. Ze hebben nog twee prestigeduels om de nul weg te vegen.