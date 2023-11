Het is gebeurd! Mark van Bommel zet bijzonder triest record neer

Mark van Bommel heeft dinsdagavond geschiedenis geschreven in de Champions League. Door opnieuw niet te winnen.

In de vorige wedstrijd van Royal Antwerp FC evenaarde Mark van Bommel het trieste record van meeste aantal wedstrijden in de Champions League zonder zege. Na de nederlaag tegen Porto dinsdagavond is de Nederlander alleen recordhouder.

Hij heeft nu 13 keer op rij niet gewonnen in de Champions League. Tot de vorige match deelde hij dat record met Stanimir Stoilov, met APOEL Nicosia en Giorgos Donis, bij Levski Sofia en Astana. Zij wonnen 12 keer op rij niet.

Bij PSV scoorde Van Bommel 2 op 18 in zijn campagne op het kampioenenbal. Met Wolfsburg zette hij 2 op 9 neer. Bij Antwerp zit hij ondertussen aan 0 op 12 in de Champions League.

Al zat er, zeker ook dit seizoen met Antwerp, wel meer in. Dat was ook dinsdagavond het geval in Porto, maar als je de kansen op dit niveau niet afmaakt, dan weet je dat dit afgestraft zal worden. En dat gebeurde ook...

Europees overwinteren is door de zege van Shakthar Donetsk tegen FC Barcelona zo goed als onmogelijk geworden, maar Antwerp kan wel nog proberen om minstens een punt en liefst drie te scoren in de resterende twee matchen.