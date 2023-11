Jelle Bataille zag iets wat hij nooit eerder zag bij Antwerp in de Champions League

Jelle Bataille speelde dinsdag zijn honderdste match voor Royal Antwerp FC. Een feestelijke overwinning werd het echter niet.

Bataille begon tegen Porto op de bank. Hij werd uit voorzorg wat gespaard, maar een groot lichamelijk probleem is het zeker niet.

“We zitten overal met wat kwaaltjes. Ook ik, door de opeenstapeling van wedstrijden. Niets ernstigs hoor, maar het is niet onlogisch dat er af en toe gewisseld wordt”, vertelt Bataille aan Gazet van Antwerpen.

Vooral Muja was duidelijk aangeslagen na zijn gemiste kans in de slotfase. “Balikwisha in het begin, Muja op het einde: als we streng zijn, dan moeten we op Champions League-niveau dergelijke kansen afmaken. Een puntje met tien man zou verdiend geweest zijn. Hoe Arbnor erbij zat in de kleedkamer? Enorm teleurgesteld natuurlijk. Aanvallers zijn kritisch voor zichzelf, zeker na zo'n avond.”

Want dit keer zag Bataille zaken die hij nog nooit eerder zag. “Toch is dit heel anders dan na de vorige nederlagen. We lieten zien dat we meekunnen op dit niveau. We waren hun evenknie. De stunt van Shakhtar tegen Barcelona is jammer. Nu wordt het heel moeilijk, zo niet onmogelijk om Europees nog te overwinteren. Het is nu aan ons om toch één of drie punten te pakken.”