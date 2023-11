Goed nieuws op komst bij Antwerp: "Hoorde dat hij er weer zit aan te komen"

Geen zege voor Royal Antwerp FC in de Champions League. Toch klonk er achteraf al een heel ander verhaal dan in de voorbije wedstrijden.

Analist Patrick Goots zag dat Royal Antwerp FC erin slaagt om de lijn door te trekken van de goede prestaties tegen Lierse K. en KRC Genk.

“We kregen de bevestiging dat de meeste spelers het waard zijn om voor dit Antwerp te spelen. Ondanks alle afwezigen blijft Mark van Bommel over valabele wisselmogelijkheden beschikken, al is het toch belangrijk om op korte termijn wat jongens fit te krijgen”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Vooral de terugkeer van Toby Alderweireld, mogelijk zaterdag al tegen Standard, is van belang, maar er is nog ander volk op komst.

“Zo hoorde ik hier in Porto dat ook Jacob Ondrejka, die een sterke seizoensstart kende, er weer zit aan te komen. Dat zijn pionnen die Antwerp nodig heeft om in de competitie een langdurige reeks van goede resultaten neer te zetten”, besluit Goots.