Drie bepalende fases waarop Antwerp zichzelf in de voet schoot: er viel meer te rapen tegen Porto, Vermeeren reageert

Antwerp heeft een unieke kans laten liggen om de nul van het conto weg te vegen. Porto was allesbehalve indrukwekkend, maar Antwerp gaf eigenlijk zelf de wedstrijd en een resultaat uit handen in drie cruciale fases.

Je kan veel zeggen over de misser van Balikwisha in het begin van de wedstrijd, maar dat kan gebeuren. De fout van Gyrano Kerk bij de penaltyfase was echter dom te noemen. De aanvaller van Porto kon amper nog de bal goed bespelen en de Nederlander sprong hem letterlijk in de rug terwijl er nog steun voor hem stond.

Daarna was er in de tweede helft natuurlijk de domme rode kaart van Jurgen Ekkelenkamp. De middenvelder liet de bal te ver van zijn voet stuiteren en wilde dat nog rechtzetten. Dat deed hij echter met gestrekt been op een Portugese kuit. Niet slim om die fout zo ver van het eigen doel te vandaan.

Muja mist onbegrijpelijk, verhaal van CL-campagne

En ja, ook invaller Muja mag straks eens voor de spiegel gaan staan. Bij 1-0 in de slotfase kreeg hij een fantastische kans, alleen voor de keeper. "Op dit niveau moeten die erin", zei kapitein Arthur Vermeeren achteraf. "We hebben te veel foutjes gemaakt. Ik voelde dat we hier een punt hadden kunnen pakken."

Na vier matchen is Antwerp wel uitgeschakeld en Europees overwinteren wordt bijna onmogelijk. "Ik vind dat we veel punten hebben laten liggen door eigen schuld", analyseerde Vermeeren. "We hebben onze kansen gehad in die vier matchen."