Jan Mulder ergerde zich dood aan FC Porto: "Nooit een goed teken"

Royal Antwerp FC verloor in de Champions League met 2-0 van FC Porto. Dat had anders kunnen en eigenlijk zelfs moeten zijn.

Royal Antwerp FC heeft een stevige kans laten liggen om zijn eerste driepunter te pakken in deze campagne van de Champions League.

The Great Old kreeg de kans om op voorsprong te komen en bij de 1-0-achterstand om weer langszij te komen, zelfs met zijn tienen, maar slaagde er niet in te scoren.

Door de vier nederlagen is Antwerp al zeker uitgeschakeld in de Champions League, maar door de zege van Shakthar Donetsk tegen FC Barcelona is er ook maar een waterkansje meer om Europees te overwinteren.

Analist Jan Mulder kwam helemaal gek van de droge voorstelling van FC Porto. Een wedstrijd waarin de jus ontbrak, zo sprak de Nederlander bij VTM. De analist ergerde zich trouwens dood aan de tegenstander van Antwerp.

“Dat Porto gun je toch een nederlaag. Dat is nooit een goed teken. Arrogant? Ja, toch echt wel”, klonk het wel heel erg duidelijk in de analyse achteraf.