"Zeker een Rode Duivel in wording": jongeling - voor de leeuwen gegooid in Champions League - maakt indruk

Antwerp nam het dinsdagavond in de Champions League op tegen Porto. In de match van de (min of meer) laatste kans moesten punten gepakt worden met een erg jong team, want onder meer Toby Alderweireld en Jean Butez lieten verstek gaan voor het duel.

Jean Butez was er niet bij namens Royal Antwerp FC, omdat hij bij zijn zwangere vrouw bleef. En zo kreeg de 21-jarige Senne Lammens zijn kans in het Estádio do Dragão. De goalie van 1m91 werd gratis weggeplukt door The Great Old bij Club Brugge. Er wordt veel goeds over hem gezegd sinds jaar en dag. En dus wilden we hem wel even in de gaten houden.

"Zowel bij de jeugdelftallen van de nationale ploegen als bij Club NXT heb ik hem al een paar keer zien voetballen. Het is een geweldig goede doelman, die alles heeft wat een moderne goalie nodig heeft", was ook Frank Boeckx lyrisch bij VTM voor de start van het duel tegen Porto.

Heel complete keeper

"Hij is tweevoetig, goed in de lucht, in de shotstopping en een-tegen-een. Een heel complete keeper, die enkel wedstrijden mist. Hij zat wat vast achter Mignolet bij Club Brugge. Voor mij is hij een van de drie nationale doelmannen van de Rode Duivels op termijn."

In zijn eerste minuten toonde hij meteen zijn voetenwerk in Porto, al schuwde hij daarbij de risico's zeker niet. Al na drie minuten leverde dat ei zo na gevaar op voor de Portugezen, maar alles koelde zonder blazen uiteindelijk.

© photonews

Op het halfuur was Lammens een eerste keer geklopt, nadat Kerk een domme strafschopovertreding beging in een fase waarin de doelman net had uitgepakt met een schitterende parade op een schot van Pepe.

Wat wreed voor Senne Lammens : net na zijn mooie save gaat de bal op de arm. Penalty voor Porto, 1-0 #PorAnt — Mikey Delbeke (@MikeyDelbeke) November 7, 2023

Na de koffie toonde hij zich zeker in het uitvoetballen steeds beter, met een paar sterke passes. Alles bij elkaar moest hij meer met de voeten dan met de handen in actie komen, al had hij nog een beenveeg op een poging van Evanilson in zich en pakte hij een kopbal van Zaidu.

In het slot kopte Pepe de thuisploeg helemaal op rozen, Lammens was in die fase helemaal kansloos. Of er een grote toekomst wacht? Op basis van deze 90 minuten valt dat nog niet te zeggen, maar hoopvol is het zeker wel.