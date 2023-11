Patrick Goots wil toch een positieve noot toevoegen aan match van Antwerp in Porto

Royal Antwerp FC verloor in de Champions League met 2-0 bij FC Porto. Een wedstrijd waar er duidelijk meer in zat voor de sinjoren.

Het cliché van de Champions League herhaalde zich voor Royal Antwerp FC ook in Porto, zo stelde analist Patrick Goots vast in Gazet van Antwerpen.

“Er zat meer in. De cadeautjes die je in de Champions League krijgt, moet je uitpakken. Dat heeft Antwerp nagelaten”, klinkt het. “Ik denk dat iedereen er wel een beetje hetzelfde over denkt, niet? Die bal had Muja overhoeks moeten binnenschieten. Nu hoefde de keeper niet eens tussen te komen. Ook met die schitterende mogelijkheid voor Balikwisha in de beginfase had de wedstrijd er helemaal anders kunnen uitzien.”

Toch vond Goots ook dat het jonge Antwerp een heel volwassen wedstrijd speelde. “Ik denk dat veel supporters hun hart vasthielden toen ze een uur voor de aftrap de opstelling zagen verschijnen. De manier waarop Porto twee weken geleden voetballes had gegeven op de Bosuil, zat namelijk nog vers in het geheugen. Maar kijk: voor de manier waarop Antwerp zich staande hield, kan ik alleen maar chapeau zeggen.”