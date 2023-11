Nieuwe nederlaag voor Antwerp: Mark van Bommel schat in of er meer mogelijk was

Royal Antwerp FC verloor dinsdag met 2-0 van Porto. Nochtans leek er wel wat meer in te zitten voor The Great Old.

Vierde groepswedstrijd in de Champions League voor Royal Antwerp FC en de troepen van trainer Mark van Bommel pakten ook hun vierde nederlaag. “We hebben nochtans heel gedisciplineerd gespeeld, zowel met elf als met tien”, klonk het bij VTM bij de Nederlandse oefenmeester. “We konden via Balikwisha zelfs op voorsprong komen. Maar dat gebeurt dan niet en krijg je een stomme penalty tegen.” De rode kaart van Ekkelenkamp leek het punt te worden waarop Antwerp helemaal door de knieën zou gaan, maar uiteindelijk bleef het zelfs met zijn tienen goed meevoetballen. “Na de pauze sta je dan plots met tien na een rode kaart, en dat vergt nog meer discipline. Senne hield ons goed in de wedstrijd met enkele goede reddingen. We bleven voetballen en bijna viel dan nog die 1-1.” Van Bommel is dan ook duidelijk in zijn analyse. “Op basis van de manier waarop we gespeeld hebben verdienden we misschien wel meer. Maar je weet dat je maar een paar kansen krijgt op dit niveau en dan moet je ze afmaken.”