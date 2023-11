0 op 15 voor Antwerp: tegen middelmatig Shakhtar zelfde problemen als in de vorige matchen

Antwerp is er ook in zijn vijfde groepswedstrijd van de Champions League niet in geslaagd om punten te pakken. Shakhtar Donetsk scoorde al na 12 minuten en The Great Old was aanvallend niet goed genoeg om daar nog iets aan te veranderen.

Het is duidelijk waar het probleem lag bij Antwerp in deze Champions League-campagne: achteraan te snel incasseren en vooraan niet efficiënt genoeg. Want ook tegen Shakhtar kreeg Antwerp verschillende goeie kansen, maar telkens werd de verkeerde keuze gemaakt. Balikwisha liet dé kans liggen Muja brak eens goed uit, maar zag de vrij lopende Balikwisha naast zich niet en koos voor de afgedekte Janssen. Balikwisha had wel moeten scoren bij een volgende kans, maar schoot veel te zwak in. Muja trapte dan weer eens recht op de Oekraïnse doelman. En ja, Shakhtar deed het iets beter. Bij een vrije trap kopte Matviyenko de 'thuisploeg' op voorsprong. Het afgeladen Volksparkstadion veerde recht. De jonge garde van Antwerp zal er wel lessen uit geleerd hebben. En ook het bestuur zal wel gezien hebben wat er nog nodig is. © photonews Butez met schitterende saves Wingers met lef bijvoorbeeld. Zoals de 18-jarige Newerton, die Bataille het leven moeilijk maakte. Jongens die telkens de man en de actie opzoeken. De tweede helft gaf dan ook hetzelfde spelbeeld: Antwerp probeerde, Shakhtar had de beste kansen. Butez hield The Great Old in de match met een prachtparade op een schicht van Gocholeishvili. En ook Stepanenko zag zijn schot op fantastische wijze gestopt door de doelman. Revanche voor zijn twee fouten die hij maakte in de heenmatch. Maar veel bracht het allemaal niet op, want Antwerp was aanvallend veel te onmondig. Ejuke en Ilenikhena konden ook amper iets afdwingen. Enkel Alderweireld - dat zegt ook veel - kon een goeie kans achter zijn naam schrijven. Vooraan mag gerust wat kwaliteit bij, want zo sterk was dit Shakhtar echt niet.