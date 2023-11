UEFA neemt drastische maatregel na PSG-Newcastle die Mark Van Bommel niet zal bevallen

De Europese voetbalwereld heeft het deze woensdag maar over één ding: de penalty die PSG kreeg tegen Newcastle in hun Champions League-duel. Het was een omstreden beslissing die de scheidsrechters en de VAR opnieuw in het nauw heeft gezet.

Zowel in Engeland als in Frankrijk waren de reacties unaniem: de beslissing om een penalty toe te kennen aan PSG tegen Newcastle (eindstand: 1-1 n.v.d.r.) was onjuist. De bal raakte eerst het lichaam van Livramento en daarna zijn arm. Als gevolg van de controverse besloot de UEFA om Tomasz Kwiatkowski, die verantwoordelijk was voor de VAR tijdens de wedstrijd in het Parc des Princes, te schorsen. Kwiatkowski, die woensdagavond verantwoordelijk zou zijn voor de VAR tijdens de wedstrijd Real Sociedad-Red Bull Salzburg, wordt vervangen door Marco Fritz. Fritz is niemand minder dan de official die dinsdag VAR was bij het duel tussen Shakhtar Donestk en Antwerp. Tijdens de wedstrijd, die Antwerp met 1-0 verloor, werden verschillende scheidsrechterlijke beslissingen flink in vraag gesteld. Zo werden twee mogelijke strafschoppen voor Antwerp niet geven.