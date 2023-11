René Vandereycken ziet hoe Antwerp uit de Champions League wordt gekegeld: "Op dit vlak schiet Antwerp te kort"

Antwerp werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door met 1-0 te verliezen van Shakhtar Donetsk in de groepsfase. Nu wacht nog een laatste wedstrijd tegen Barcelona, zonder inzet.

Oud-bondscoach René Vandereycken zag dat de Great Old toch nog een stuk beter moet doen om zijn weg te vinden in de Champions League. "Antwerp mist techniek en maturiteit om op dit niveau een resultaat neer te zetten", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat zag je voortdurend bij balcontroles en keuzes die werden gemaakt. Dat komt doordat er een hogere snelheid van uitvoering vereist is dan in de Belgische competitie. Te veel spelers van Antwerp slaagden er niet in om die klik te maken. Zelfs balcontroles die wel goed liepen, gingen minder snel en vlot dan bij Shakhtar."

Hij ziet ook wat er zeker nog ontbreekt bij Antwerp. "In de eerste helft had Antwerp een aantal beloftevolle aanvallen waar het meer had mee moeten doen. Bij een counter kon Muja op snelheid op een tegenstander afgaan, maar dat leverde zelfs geen gevaar op. Ook dat mist Antwerp: een speler die in zo’n fase een tegenstander kan uitschakelen."

"En bij voorzetten ontbrak het overzicht. Antwerp werd niet overklast, maar op dit niveau schiet het tekort op het vlak van techniek, maturiteit en rust", besluit Vandereycken.