Mark Van Bommel richt zich tot arbitrage na CL-duel tegen Shakhtar en heeft duidelijke mening over penaltyfase: "Snappen zij het voetbal?"

Antwerp verloor dinsdag met 1-0 van Shakhtar Donetsk in de Champions League. Het had er ook anders kunnen uitzien, want Antwerp kreeg twee keer geen penalty bij discutabele fases.

Mark Van Bommel had het dan ook even over de arbitrage na afloop. "De scheidsrechter gaf twee van onze spelers geel voor een vermeende elleboog, maar hun aanvoerder niet voor een fout die ik 25 keer in m'n carrière gemaakt en waar ik 25 keer geel voor heb gekregen", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

De Antwerp-coach had ook een uitgesproken mening over de fase waarbij Janssen omver werd geduwd in de zestien. "En bij Vincent Janssen vond ik het wel penalty, ja."

"Wie was er nu eigenlijk VAR? Ik vraag me toch af wat zij zien", gaat Van Bommel verder. "Zeggen jullie het maar. Ik wil er geen punt van maken, maar het is wel iets wat leeft. Wie zit er achter dat scherm? Zijn zij capabel genoeg? Snappen ze het voetbal? Ze zijn niet de reden dat we hebben verloren, maar af en toe stel ik me toch vragen. Wat moeten we doen? De VAR afschaffen?