Antwerp bestolen tegen Shakhtar? Jan Mulder begrijpt er niets meer van

Antwerp verloor dinsdag van Shakhtar Donetsk met 1-0. Zo werd de club jammer genoeg uitgeschakeld in de Champions League.

Maar de wedstrijd eindigde niet zonder enkele twijfelachtige fases. Zo had Antwerp tot twee keer toe een penalty kunnen krijgen. Eentje voor een duw in de rug van Vincent Janssen, die zonder bal liep in het strafschop gebied, en eentje voor handspel van een Shakhtar-verdediger.

Jan Mulder was na afloop erg duidelijk bij VTM. "Ze kunnen zogenaamd niet alles zien. Ik weet niet of de VAR mag ingrijpen bij de overtreding op Janssen. Jij (Frank Boeckx n.v.d.r.) zei dat de bal niet in de buurt was, maar dat maakt niet uit. Dit is een strafschopfout."

"Hoe licht het ook is, als je iemand aan zijn shirt achteruit trekt is het ook een penalty. De VAR mag hier waarschijnlijk niet ingrijpen." Toen werd hij erop gewezen dat de VAR hier wel mag tussenkomen. Het onbegrip was groot bij de Nederlander.

"Ja, dan begrijp ik het niet. Ze kunnen er heel rustig naar kijken, maar ze zien de waarheid niet", klonk het bij Mulder. "Het waren ook heel lichte gele kaarten aan de kant van Antwerp, terwijl Shakhtar wegkwam met doodschoppen waar dan een waarschuwing voor gegeven werd", voegde Frank Boeckx eraan toe.