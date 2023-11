Slechts één man wil reageren na zure nederlaag van Antwerp en is scherp voor ploeg: "Volledig aan onszelf te wijten"

De spelers van Antwerp zaten in zak en as na de vijfde nederlaag op rij in de Champions League. Een nederlaag die niet had gehoeven en dat deed het meest pijn. De spelers wilden dan ook liever niet reageren. Vincent Janssen werd aangeduid als 'Chinese vrijwilliger'.

Janssen was niet mals, maar heeft ook begrip voor het gebrek aan ervaring in zijn ploeg. “Neen, deze nederlaag had zeker niet gehoeven. Het is een beetje het verhaal van onze Champions League-campagne. Thuis tegen Shakhtar hadden we minstens een punt moeten pakken, op Porto hadden we minstens een punt moeten pakken", zei hij bij VTM.

"We hebben onze wedstrijden met mogelijkheden wel gehad en op zich wel goed voetbal laten zien. Maar dat we met 0 punten achterblijven, is aan onszelf te wijten”, aldus de Nederlandse spits.

Als je hier elk jaar wil spelen, zijn dat stappen die je moet zetten

Is het verschil tussen competitie en CL dan zo groot? "Neen, het zijn de details die het verschil maken. Op dit niveau krijg je een paar kansen per wedstrijd, misschien zelfs maar één. Die moet je dan afmaken. En dat doen we niet."

"Die 1-0 achterstand na vijftien minuten was helemaal onnodig, want we speelden een goed eerste kwartier. Dat zijn de details die in de Champions League afgestraft worden. In de competitie ook, maar hier erger. Het is de eerste keer voor de club in de Champions League. Als je hier elk jaar wil spelen, dan zijn dat stappen die je moet zetten.”