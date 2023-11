Jan Mulder merkt op dat Arthur Vermeeren het moeilijk had: "Ik zou zo graag het omgekeerde van hem zien"

Antwerp werd dinsdag definitief uitgeschakeld in de Champions League na een 1-0 nederlaag bij Shakhtar Donetsk. De analisten zien dat het even niet ideaal loopt op het middenveld.

Jan Mulder zou bijvoorbeeld graag zien dat Arthur Vermeeren aanvallend wat meer brengt. "Die Vermeeren ook hé... De voetbalintelligentie heeft hij zeker, maar hij went er nu aan in zeer verdedigende zin", begon hij bij VTM.

Hij vond Vermeeren zelfs wat onzichtbaar. "Ik zou zo graag van dit grote talent het omgekeerde zien. Dat hij aanvallend ietsje meer schept en creëert. Maar verder, hij was een beetje onzichtbaar."

Frank Boeckx gaat er wat dieper op in en probeert het probleem te ontleden. "Hij is geen echte zes, eerder een acht of een tien. Maar als je geen echte zes hebt, dan zet je twee achten die samen de krachten moeten bundelen als twee zessen. Dat is een beetje de balans die dit elftal ontbreekt als Keita geblesseerd is. Dat gaat nu even ten koste van zijn eigen talent (Vermeeren n.v.d.r.), maar het gaat wel ten goede van de ploeg."