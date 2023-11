Ook Antwerp krijgt boete en voorwaardelijke straf die supporters kan treffen

Antwerp verloor dinsdagavond met 1-0 van Shakhtar Donetsk in de groepsfase van de Champions League. Maar er was meer slecht nieuws voor de Great Old en zijn fans.

Het is nu een uitgemaakte zaak dat Antwerp geen Champions League meer zal spelen dit seizoen. De club heeft een trieste 0 op 15 te pakken in de Champions League dit seizoen. Antwerp lijdt nu ook onder de acties van enkele supporters. Na de 1-4 thuisnederlaag tegen FC Porto in oktober, probeerden Antwerpse ultras de Porto supporters vanaf de tribune aan te vallen. De politie moest ingrijpen. Dinsdag kondigde de UEFA op haar officiële website aan dat het Antwerp had bestraft voor het gedrag van de fans tijdens de wedstrijd. De Great Old krijgt een boete van €20.000 - met een extra voorwaardelijke straf. Bij nieuwe incidenten binnen twee jaar kan de UEFA besluiten om een deel van de tribunes te sluiten tijdens een thuiswedstrijd. KRC Genk kreeg een gelijkaardige straf.