KRC Genk krijgt fikse boete maar ook supporters moeten serieuze straf vrezen

KRC Genk krijgt een serieuze boete van de UEFA. Maar daar blijft het niet bij, zo moet de club ook vrezen voor een sluiting van Tribune Zuid.

KRC Genk kreeg een boete van 30.000 euro voor het afsteken van vuurwerk tijdens de wedstrijd Servette-Genk. Toen Racing Genk thuis speelde tegen Ferencvaros was er opnieuw vuurwerk. Toen pakte Tribune Zuid uit met een geweldige tifo en nadien een stevige vuurwerkshow.

Ook hier werd de club voor gestraft met een boete van 20.000 euro. In totaal moest de club dus zo'n 50.000 euro boete betalen aan de UEFA. Maar hier bleef het niet bij.

Wanneer de regels nog eens verbroken worden voor 10 november 2025, zal het onderste deel van Tribune Zuid één Europese wedstrijd gesloten worden. Dat meldt Het Belang van Limburg.

Algemeen Directeur Erik Gerits kwam al met een reactie bij de krant. "Naar aanleiding van deze sancties zijn we in overleg gegaan met vertegenwoordigers van Tribune Zuid. We hopen dat iedereen de ernst van de situatie inziet en rekenen erop dat onze supporters zich houden aan de geldende regels om een sluiting van een volledige tribune te vermijden. Dit komt noch onze supporters, noch de club ten goede."