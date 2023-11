Mark Van Bommel ziet dat nieuwe nederlaag inslaat bij zijn spelers: "Er zal mentaal oplapwerk aan te pas komen"

Antwerp verloor zijn voorlaatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League met 1-0 van Shakhtar Donetsk. Toch zat er meer in voor de Great Old.

Had Antwerp niet meer verdiend dinsdag? Op die vraag gaf Mark Van Bommel een klaar en duidelijk antwoord. "Dat zeg ik nu al vier wedstrijden",vertelde hij volgens Het Nieuwsblad. "Die tegengoal op vrije trap: dat was gewoon niet goed verdedigd. Maar wat hebben zij voor de rest gedaan? Twee schoten vanop dertig meter tegen de lat en Arthur (Vermeeren n.v.d.r.) die nog een bal van de lijn haalde terwijl wij het opengooiden." Antwerp kon niet scoren, ondanks veel balbezit. "Terwijl... Ik weet niet hoeveel balbezit wij hadden (57% n.v.d.r.). Je wint daar ook niets mee maar het toont toch aan dat je bepaalt wat er gebeurt. We leggen ook goeie aanvallen op de mat, creëren kansen en gevaarlijke momenten maar belonen onszelf weet niet." Van Bommel weet dat deze nederlaag zal inslaan op het moraal van de spelers. "Jezelf belonen, dat klinkt zo stom, dat slaat nergens op, maar... Je moet gewoon eens punten halen en het gevoel krijgen: Hey, dit kunnen wij. Het is positief dat we niet weggespeeld zijn, maar er zal toch weer mentaal oplapwerk aan te pas komen richting zaterdag. Ik ga de spelers toch weer moeten overtuigen dat ons plan klopt."