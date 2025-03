🎥 Vroege rode kaart nekt Club Brugge: avontuur in de Champions League eindigt in mineur tegen Aston Villa

Club Brugge heeft niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de Champions League. Een vroege rode kaart van Sabbe nekte blauw-zwart vooral in de tweede helft tegen het aanvallende geweld van Aston Villa.

Na de 1-3 nederlaag in de heenwedstrijd was de opdracht voor Club Brugge al moeilijk tegen Aston Villa. Als blauw-zwart de kwartfinale wilde halen in de Champions League, dan was een nieuwe stunt nodig.

Club Brugge startte ook goed met dreiging naar voren, Aston Villa wachtte op zijn eigen veld af. Sabbe, Vanaken en Onyedika probeerden het, maar echt voor groot gevaar konden ze niet zorgen. Op het kwartier volgde een eerste dreun.

Doelman Martinez verstuurde een diepe bal richting Rashford, Sabbe kon de Engelsman niet bijhouden en trok aan de noodrem. Een logische rode kaart, met tien was de opdracht van Club Brugge nog een pak moeilijker.

Mignolet hield de vrije trap van Tielemans daarop uit zijn doel en zo bleef de hoop in een stunt nog bestaan. Zeker omdat blauw-zwart de betere ploeg bleef, Aston Villa maakte geen aanstalte om zelf aan te vallen.

Invallers van Aston Villa doen Club Brugge pijn

Zelf kon Club Brugge wel weinig gevaar creëren, de 0-0 aan de rust was dus logisch. Met invallers Asensio en Bailey kwam Aston Villa heel anders uit de kleedkamer. Zij maakten wel het verschil voor de thuisploeg, voor het uur was het al boeken toe.

Asensio legde na vijf minuten een voorzet van Bailey binnen, Maatsen zorgde via het lichaam van Mechele voor de 2-0. Op het uur kreeg Rashford te veel ruimte op links, hij had er Asensio maar uit te kiezen in de zestien. Hij trapte zijn tweede van de avond binnen.

Het werd zo nog een lang laatste halfuur in de Champions League voor Club Brugge. Het historische avontuur eindigt zo in de achtste finale, maar tegen de nummer acht van de Premier League is dat zeker geen schade.

Blauw-zwart kan zich nu volop focussen op de Champions’ Play-offs en de bekerfinale in mei tegen Anderlecht. Zondag ontvangt Club Brugge eerst nog Charleroi voor de afsluiter van de reguliere competitie.