Club Brugge kan zich nu richten op 'de dubbel', maar daar heeft CEO Bob Madou nog iets over te zeggen

Club Brugge heeft gisteren met opgeheven hoofd afscheid genomen van de Champions League. Ondanks de uitschakeling tegen Aston Villa blijft CEO Bob Madou positief over de Europese campagne van blauw-zwart.

“Als je pas midden maart uit de Champions League gaat, mag je heel trots zijn", klinkt het bij VTM Nieuws. Vooraf geloofde Club Brugge nog in een stunt in Birmingham. Dat geloof hield ook een kwartier stand tijdens de wedstrijd, tot Kyriani Sabbe met een rode kaart moest gaan douchen.

“Op dat moment beseften we natuurlijk dat het ontzettend moeilijk zou worden", zegt Madou. “We begonnen met dezelfde ambitie als altijd, maar als je met tien valt, moet je realistisch zijn.”

Toch blijft de algemene balans positief. Er heerste wel wat ontgoocheling na de uitschakeling, maar nu overheerst de trots. “We hebben onszelf een paar keer overtroffen", stelt Madou. “Dat is ook nodig om zo ver te geraken in Europa.”

Met de Europese campagne achter de rug, kan de focus volledig naar de Belgische competitie en de bekerfinale. “Hoe vaak het woord dubbel al gevallen is sinds gisteren? Niet", lacht Madou. “Dat zijn gewoon twee aparte doelen. We moeten op de juiste manier aan de Champions’ Play-offs beginnen, na zondag zien we in welke positie dat is.”

Blauw-zwart kan nu dus voluit jagen op binnenlands succes. Met de bekerfinale in het vooruitzicht en een spannende titelstrijd in de Champions’ Play-offs, belooft het nog een boeiende eindfase van het seizoen te worden.