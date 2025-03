Hayen vertelt wat er fout liep bij de rode kaart van Sabbe tegen Aston Villa

Wat een seizoen is dit geweest voor trainer Nicky Hayen. Hij loodste Club Brugge naar een heel straffe Champions Leaguecampagne.

Het is zuur voor Club Brugge dat het tegen Aston Villa twee keer een ruime nederlaag leed, want eigenlijk verdienden de troepen van Nicky Hayen op basis van het geleverde spel wel meer.

“Het is natuurlijk jammer dat we met 3-0 verliezen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Dat had ik liever anders gezien maar het blijft een mooie campagne. We hebben ons twee keer in de voet geschoten. Zowel in de thuiswedstrijd als vandaag hier in Villa Park. Dat is spijtig.”

Vooral de rode kaart van Sabbe was een domper. Daar gingen zijn spelers niet slim om met de fase. “Net op dat moment was er die positiewissel tussen Jashari en Sabbe.”

Een foutje dus, opnieuw. “Dat was geen goed idee en had niet gemogen. We hadden in positie moeten blijven staan. Die wissel had moeten uitgesteld worden. Natuurlijk was dat heel goed gezien van Martinez maar het is wel onze fout. Het is een kwestie van efficiëntie geweest.”

Dat gebeurde ook in het Jan Breydelstadion. “Ook in de vorige match maakten ze op die manier het verschil. We werden niet gedomineerd. We hebben misschien even veel kansen gekregen.”