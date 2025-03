Voorzitter Bart Verhaeghe trekt zijn conclusies over campagne van Club Brugge in Champions League

Club Brugge sloot de Champions League af met een dubbele nederlaag tegen Aston Villa. Toch zal deze campagne voorzitter Bart Verhaeghe lang bijblijven.

In de heenmatch tegen Aston Villa had Club Brugge al meer verdiend dan de 1-3-nederlaag. In Birmingham schoot blauwzwart zichzelf dan weer in de voet met een vroege rode kaart.

“Ik vind dat we hier een heel mooie eerste helft hebben gespeeld”, vertelt voorzitter Bart Verhaeghe meteen na de wedstrijd aan Het Nieuwsblad. “Ondanks de rode kaart na 15 minuten hebben we toch heel mooi voetbal laten zien.”

Bij de rust stonden de bordjes nog op 0-0, maar dan weet iedereen dat je met een man minder een heel moeilijke tweede helft zal krijgen.

“Maar ik heb vandaag een heel mooi Club Brugge zien voetballen, zeker in die eerste 45 minuten, waarvan een half uur maar met tien. Dus ik ben heel fier. Natuurlijk is die campagne veel meer dan enkel deze wedstrijd.”

Volgens Verhaeghe was Club Brugge in de drie duels met Aston Villa telkens de evenknie van de tegenstander. “Dat geeft ons veel moed en energie om dat volgend jaar terug te proberen, in welke Europese competitie we ook spelen. We gaan er als club op inzetten om in Europa blijvend aanwezig te zijn.”