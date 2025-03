Had Aston Villa schrik van Club Brugge en was de rode kaart terecht? Youri Tielemans zegt waar het op staat

Youri Tielemans stoot met Aston Villa door naar de kwartfinale van de Champions League. De Engelse club pakte twee ruime overwinningen tegen Club Brugge.

Club Brugge verloor in het totaal met 6-1 van Aston Villa, maar bij blauwzwart vindt niemand dat die cijfers de juiste verhouding tussen beide ploegen aangeeft.

Youri Tielemans zag dat zijn ploeg in de tweede helft het verschil maakte door met veel meer energie te spelen, in tegenstelling tot de eerste 45 minuten.

“Dat resulteerde ook meteen in een doelpunt. Dat maakte het voor ons sowieso makkelijker om de match uit te spelen”, vertelt Tielemans, die meer dan eens uitgefloten werd, aan Het Nieuwsblad.

Over tweede hete hangijzers is hij duidelijk. Eerst en vooral: de uitsluiting van Sabbe. “Als je het mij vraagt is die rode kaart terecht, het is de laatste man. Het was een hele mooie bal van onze doelman naar Marcus, die natuurlijk heel veel snelheid heeft.”

En dan was er ook nog het vraagstuk of Aston Villa bang was van Club Brugge. “We hadden geen schrik, ons plan was duidelijk. We wisten dat Club ons uit het blok wilden spelen. Maar we trapten daar niet in. Oké, voor de rust was het niet goed, maar daarna speelden we de match goed uit.”