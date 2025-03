Sterk Club Brugge ziet kansen op kwartfinale in slot helemaal gefnuikt na own goal en onnodige penalty: heel pijnlijke nederlaag

Respect Club Brugge! Er was geen verschil te merken tussen blauw-zwart en de nummer 10 uit de Premier League. Maar deze keer had Aston Villa het geluk aan zijn zijde. Na twee vroege goals gaf Club een mogelijke kwartfinale uit handen na een own goal en een penaltyfout.

Hoe krijg je Jan Breydel stil? Het monster vroeg een klap toedienen. Na drie minuten was het al prijs voor Aston Villa. Een vrije trap werd door Mings teruggelegd en Leon Bailey - u kent hem wel nog van bij Genk - werkte heel goed af. De Engelsen hadden wel degelijk schrik voor de Europese thuisreputatie van blauw-zwart, want ze waren overduidelijk voor een resultaat gekomen.

Duracell-batterijen in de CL

Unai Emery stond constant aan de zijlijn te gebaren dat zijn ploeg het kalmaan moest doen. Temporiseren en tijd winnen. Maar dit Brugge in Europa is iets speciaals. De energie die ze in de Champions League tentoon kunnen spreiden hebben we nog niet veel in de competitie gezien.

Alsof er ineens Duracell-batterijen insteken. Begrijpelijk hoor. Wie ooit gesport heeft in competitieverband weet dat een match tegen de nummer 1 iets helemaal anders is dan tegen de laatste. Beerschot, Gent, Standard... ze hebben niet de uitstraling van Atalanta of Aston Villa.

Geweldige counter

Na 12 minuten was het alweer 1-1. Een geweldige counter met Jashari die Tzolis op de flank bereikte en de Griek behield het overzicht om De Cuyper eruit te pikken die overhoeks binnentrapte. En jawel, Jan Breydel kreeg die nodige elektriciteitsstoot.

Aston Villa had nog een kans via Rashford, maar Club domineerde eigenlijk het middenveld van de Villains. Tielemans en McGinn kwamen een mannetje tekort. Na een halfuur had de 2-1 op het bord kunnen staan, ware daar niet een supersave van Emiliano Martinez. De Argentijnse wereldkampioen stopte een heel goed schot van Talbi.

In vier minuten smolt de hoop als sneeuw voor de zon

Club speelde een heel sterke eerste helft. Er was geen verschil met de nummer 10 uit de Premier League. Na het uur had Emery door dat hij meer controle over het middenveld moest krijgen en hij deed een viervoudige wissel met een mannetje meer centraal.

Ze vonden echter geen antwoord op Onyedika, Vanaken en vooral Jashari. We hebben het misschien nog niet genoeg gezegd, maar de Zwitser is een topper. Mignolet moest wel een topsave doen op een schot van Asensio, maar aan de overkant miste Vanaken op een haar de 2-1 na een ultieme vliegduik voet vooruit van Mings. Even later loodste Vanaken Tzolis door de buitenspelval, maar de Griek moest afwerken met zijn mindere linker en dat ligt hem niet.

Club had de kansen, maar liet ze deze keer wel liggen. En aan de overkant had Club ineens het geluk niet meer aan zijn zijde. Eerst schoot Brandon Mechele een voorzet onhoudbaar voorbij Mignolet. 1-2, dat is nog doenbaar, maar even later beging Tzolis ook nog een onnodige penaltyfout op Cash.

Asensio achter de bal en de 1-3 stond op het bord. Dat wordt hopen op een prestatie waarbij Club zich collectief kan overstijgen in Birmingham. Er zijn gekkere dingen gebeurd, want Club kon thuis alvast zijn voet naast Villa zetten. Had Jashari die bal nog maar binnengetrapt in de toegevoegde tijd...