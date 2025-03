Voormalig JPL-coach lovend voor speler Club Brugge: "Hij is iedereen aan het voorbijsteken"

Club Brugge mag dan wel met 1-3 de boot in zijn gegaan tegen Aston Villa, toch was er ook een lichtpuntje voor de Bruggelingen. Voor analist Hein Vanhaezebrouck was Ardon Jashari de absolute uitblinker. "Ik had het gevoel dat hij wilde bewijzen dat hij de Premier League aankan."

Vanhaezebrouck was teleurgesteld in het spel van Club Brugge in de tweede helft tegen Aston Villa. "Na de gelijkmaker bleef Club Brugge afwachten en gebeurde er niet veel meer.", vertelde hij in Het Nieuwsblad.

Maar er was toch één lichtpuntje dat Vanhaezebrouck kon bekoren: "Het enige opvallende dat ik nog zag, was die actie van Jashari. Een controle in de lucht en in één beweging zo Tielemans uitgeschakeld. Een fantastische beweging."

Meest bepalend

De lof van de gewezen trainer van onder andere Gent en Anderlecht ging verder dan alleen die actie van de Zwitserse middenvelder. "Hij was van alle spelers die op het veld stonden, van Club én van Villa, de meest bepalende speler."

"Hij speelde al een uitstekende Champions League en hij wordt nog elke keer beter", gaat Vanhaezebrouck verder. "Hij beheerst alles. In de opbouw, verdeelt hij lange én korte passen en is hij onverzettelijk in de één-tegen-één-duels."

Premier League

Volgens Vahaezebrouck zou Jashari wel eens de volgende grote naam kunnen zijn die Club Brugge komende zomer exporteert. "We hadden het altijd over Onyedika, Tzolis, Talbi, ... als targets op de transfermarkt. Maar het wordt Jashari."

"Ik had het gevoel dat hij wilde bewijzen dat hij de Premier League aankan. Daar hoef je nu niet meer over te twijfelen, want ook defensief is hij spectaculair", gaat hij nog verder in zijn lofzang.