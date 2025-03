Owngoal van Mechele en penaltyfout van Tzolis: Hayen velt zijn oordeel over cruciale fouten

Het zag er allemaal goed uit voor Club Brugge tot de 80ste minuut tegen Aston Villa. Maar in die laatste tien minuten schoot blauw-zwart zich nog in de voet door twee individuele fouten.

Na de snelle openingsgoal van Bailey en de gelijkmaker van De Cuyper na twaalf minuten hield Club Brugge goed stand tegen Aston Villa. Het leek op 1-1 te eindigen in Jan Breydel, maar in de laatste tien minuten liep het nog helemaal fout voor blauw-zwart.

In de 82ste minuut trapte Mechele ongelukkig een lage voorzet in eigen doel en scoorde zo een owngoal, vijf minuten later maakte Tzolis een penaltyfout. Asensio pakte het cadeautje uit en scoorde de 1-3 vanop de stip.

Hayen over fouten van Mechele en Tzolis

Nicky Hayen was mild voor Mechele. "Als Brandon die tackle niet doet, dan staat de spits klaar om te scoren. Ik ben zelf verdediger geweest, hij probeerde die voorzet gewoon te onderscheppen. Het is ongelukkig, maar als hij niets doet dan zou dat gezegd worden."

En wat met Tzolis? Had de Griek in de eigen zestien de bal moeten controleren? "Het was geen nonchalance, want hij wilde de bal naar de buitenkant controlen. Hij doet dat verkeerd en wil het snel rechtzetten, maar die speler reageerde gewoon heel snel."

"Was het slim? Nee, maar ook wel ongelukkig. Het is niet dat hij die intentie had, zeker als aanvaller. Een verdediger was daar misschien iets anders mee omgegaan, maar goed. Het is gebeurd en je kan het niet terugdraaien."

