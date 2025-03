Imke Courtois heeft duidelijke boodschap voor Nicky Hayen: "Dat wil je toch niet?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge speelt vandaag de derby tegen Cercle Brugge. Woensdag volgt dan weer het tweede duel in de Champions League tegen Aston Villa.

Het blijven drukke dagen voor Club Brugge. Blauwzwart blijft aan een hoog ritme de wedstrijden kort na elkaar afwerken. Op de agenda een stadsderby en wellicht de laatste wedstrijd in de Champions League van dit seizoen.

Al is dat zonder Imke Courtois gerekend. Zij gelooft er nog in voor blauwzwart. “Ik vind dat Club nog steeds een kansje maakt op de kwartfinales van de Champions League”, vertelt ze in De Zondag.

Zeker na wat Club Brugge in de vorige ronde gepresteerd heeft zou het geloof bijzonder groot moeten zijn bij de spelers en trainer Nicky Hayen. “Ze bewezen op Atalanta toch al tot wat ze in staat zijn?”

Ze heeft dan ook een heel duidelijke boodschap voor de coach. “En je wil zo’n campagne toch niet afsluiten met een B-team? En dus zeg ik: misschien toch al wat roteren zondag en voluit gaan voor hun kans woensdag!”

Vanmiddag tegen Cercle Brugge zullen we al een eerste signaal krijgen van wat Hayen nog van plan is met de wedstrijd van komende woensdag in Birmingham.