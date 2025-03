Ondanks nederlaag gaat één Club Brugge-speler alweer 'talk of the town' zijn: wat een match! "We weten dat we ze aankunnen"

Ardon Jashari speelde een fantastische wedstrijd tegen Aston Villa. De Zwitser controleerde het middenveld en stuurde met een prachtige aanname ook nog eens Youri Tielemans het bos in, wat ze in Brugge wel konden appreciëren.

Jashari was ontegensprekelijk de beste man op het veld, alle 22 spelers meegerekend. Zijn prestaties in de Champions League zullen intussen ook wel door buitenlandse (top)ploegen opgemerkt zijn. Het lijkt bijna onmogelijk te worden om hem te houden in de zomermercato, ondanks zijn contractverlenging tot 2029.

De 22-jarige is zowat de metronoom geworden van Club. Een ideaal verbindingsmiddel tussen verdediging en aanval. Maar ondanks zijn prestatie gaf Club toch een goeie uitgangspositie uit handen. "Spijtig als je zo moet verliezen", zuchtte hij na de match.

"We hebben een geweldige prestatie geleverd. Aston Villa heeft amper grote kansen gehad na hun openingsgoal, terwijl wij er toch verschillende hadden. Ze komen op voorsprong na een own goal, wat gewoon pure pech was."

"Dat maakt het allemaal nog spijtiger, want volgens mij waren we de betere ploeg. Maar ja, heb je ook gezien welke wissels zij konden doen? Op het uur brengen ze vier nieuwe namen in en hun niveau ging niet naar beneden."

Club had echter zelf ook nog kansen om op voorsprong te komen met Vanaken en Tzolis, maar kon die niet afmaken. "Dat is het verschil. Die hadden we moeten maken. We morsten te veel met onze kansen. We hebben wel niets meer te verliezen. We weten dat we ze aankunnen en dat hebben we al twee keer bewezen. We gaan naar Birmingham om te voetballen en in voetbal weet je nooit."