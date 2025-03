Simon Mignolet heeft een paar dingen te zeggen over de own goal van Brandon Mechele

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het zal je maar overkomen... Brandon Mechele speelde bijna de perfecte match tegen Aston Villa, maar werd uiteindelijk de schlemiel met een ongelukkige own goal. Maar geen man bij Club die het hem wou aanwrijven.

Mechele ging vol naar de bal toen een voorzet vanop rechts getrapt werd. Hij kon hem niet perfecter in de bovenhoek gedeponneerd hebben als hij het had geprobeerd. Simon Mignolet was kansloos.

Maar de doelman nam meteen na de match de verdediging van zijn kompaan op. "Kijk, in de eerste helft krijgt hij een gelijkaardige voorzet te verwerken, maar toen liet hij hem lopen omdat er geen gevaar in zijn rug was."

"Nu was die Watkins heel dicht achter hem en besliste hij om de bal te proberen ontzetten. Voor hetzelfde geld trapt die spits hem los binnen als de bal doorkomt. Dat is een keuze die je in een fractie van een seconde moet maken."

Mignolet weet dat ze Mechele niet mogen veroordelen voor die actie. "Hij speelde een heel sterke match en hij speelt al een heel sterk seizoen. Hij moet er zich niks van aantrekken."

Ook Nicky Hayen had geen enkel woord van kritiek voor zijn verdediger. "Als Brandon die tackle niet doet, dan staat de spits klaar om te scoren. Ik ben zelf verdediger geweest, hij probeerde die voorzet gewoon te onderscheppen. Het is ongelukkig, maar als hij niets doet dan zou dat gezegd worden."