Vanhaezebrouck weet wat er gebeurde in Brugge in de slotfase: "Schuld van de jeugdopleiding"

Christos Tzolis veroorzaakte tegen Aston Villa een strafschop door een ongelukkige fout in de eigen zestien. Analist Hein Vanhaezebrouck ziet daarin een terugkerend probleem bij jonge spelers en wijst met de vinger naar de jeugdopleiding.

Volgens Vanhaezebrouck probeerde Tzolis een zogenaamde amorti, waarbij de bal dood op de voet wordt gelegd. "Dat zie ik steeds vaker bij spelers die uit de jeugdopleiding komen", zegt hij. "Bij AA Gent deden Malick Fofana, Ibrahim Salah en Matias Fernandez-Pardo dat ook altijd. Maar het lukt simpelweg te weinig."

Zelfs bij de allergrootsten slaagt deze techniek niet altijd. "Maradona was er een meester in, maar ik ben zeker dat het op tien keer ook wel eens mislukte", vervolgt hij. "Wat moet het dan met spelers die een pak minder talent hebben? Dit soort risico’s moet je niet nemen op zulke gevaarlijke posities."

De mislukte aanname leidde ertoe dat Tzolis de bal meteen wilde heroveren, wat resulteerde in de fout. "Als hij gewoon de bal in de bots had meegenomen met wat ik de ‘Zidane-controle’ noem, was die situatie nooit ontstaan", stelt Vanhaezebrouck. "Die controle is veiliger en veel betrouwbaarder in wedstrijden op het hoogste niveau."

Daarom richt hij een oproep aan jeugdtrainers: "Leer jonge spelers de Zidane-controle aan in plaats van telkens voor die amorti te kiezen. Het is een kleine aanpassing die hen in hun carrière veel fouten kan besparen."

De fout van Tzolis tegen Aston Villa kostte Club Brugge een tegendoelpunt en illustreert volgens Vanhaezebrouck waarom dit probleem dringend aangepakt moet worden. "In topwedstrijden kunnen kleine details een groot verschil maken", besluit hij.