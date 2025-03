Voormalige speler uit de Jupiler Pro League gearresteerd voor grootschalige fraude

Josip Simic, voormalig speler van Club Brugge, is gearresteerd in Kroatië. Hij wordt verdacht in het kader van een onderzoek naar grootschalige fraude.

Op dinsdag heeft de Kroatische politie een reeks arrestaties verricht in een grootschalige fraudezaak die het hele land schokt. Onder de zestig gearresteerde personen, die onder meer worden verdacht van belastingontduiking, bevindt zich een voormalige speler uit de Jupiler Pro League. Volgens de Kroatische media Jutarnji List is Josip Simic, een voormalige speler van Club Brugge die van 2000 tot 2004 de kleuren van de club verdedigde, inderdaad een van de gearresteerde personen. Hij wordt, net als de anderen, verdacht deel uit te maken van een grootschalige criminele organisatie die betrokken is bij corruptie. Josip Simic droeg 55 keer het shirt van Club Brugge, waarbij hij 15 doelpunten maakte. Als spits kwam hij over van Dinamo Zagreb en verliet Brugge nadat hij de Beker van België had gewonnen in 2002. Vervolgens speelde de Kroatische aanvaller voor Aris Saloniki, Ulsan Hyundai en FC Kärnten, voordat hij zijn carrière in eigen land afsloot. Hij speelde ook 7 keer voor het nationale elftal. Het is niet precies bekend waar de voormalige speler van blauwzwart van beschuldigd wordt in deze zaak. De gearresteerde personen worden onder meer verdacht van het uitgeven van valse facturen tussen bedrijven, fictieve transacties en BTW-fraude van het carrouseltype.