Youri Tielemans haalt zijn gram in Jan Breydel en ziet wat het verschil heeft gemaakt

Aston Villa behaalde dinsdag een belangrijke 1-3 overwinning tegen Club Brugge in de achtste finale van de Champions League. Mission Impossible voor blauw-zwart? Youri Tielemans wou het alvast niet gezegd hebben.

Na de wedstrijd was Youri Tielemans, die de volledige wedstrijd speelde, voorzichtig in zijn reacties. "We begonnen goed met dat vroege doelpunt, dat ons goed deed", zei de Rode Duivel. "Maar helaas kwamen ze snel terug in de wedstrijd. We weten dat ze enorm veel kwaliteit hebben. Ze speelden goed voetbal en stelden ons voor problemen."

Volgens Tielemans was het vooral de effectiviteit van Aston Villa die de doorslag gaf. "We waren vooral efficiënt aan het eind, met de wissels die ons energie gaven. Dat heeft ons goed gedaan en het was een belangrijke overwinning", voegde hij toe.

Tielemans sprak ook over de gemiste kansen van Club Brugge. "We hebben geprobeerd hun tegenaanvallen te beheersen. Ze hebben goed combinatievoetbal gespeeld, waren snel naar voren en hebben ons echt lastiggevallen met hun drie grote kansen. Maar ze hebben ze niet afgemaakt, en wij hebben dat wel gedaan."

Desondanks blijft Tielemans nuchter. "Er is nog niets gedaan", benadrukt hij. "We hebben twee doelpunten voorsprong, maar we moeten proberen vanaf nul te beginnen en ook thuis te winnen. We willen echt door naar de volgende ronde, maar het is nog niet voorbij."

Hij herinnert zich de gevaarlijke momenten die Club Brugge eerder in de competitie heeft laten zien, vooral tegen Atalanta. "We hebben gezien hoe gevaarlijk ze kunnen zijn, zowel thuis als uit. Het is aan ons om heel waakzaam te blijven."