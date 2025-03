Twijfels over toptransfer voor speler Club Brugge? "Er ontbreekt af en toe iets om absoluut top te zijn"

Club Brugge heeft dit seizoen met de Champions League een ongelofelijk uitstalraam gehad. Dat moet binnenkort vele miljoenen opleveren.

De campagne van blauwzwart in de Champions League, wat het vervolg volgende week in Birmingham ook wordt, zal hoe dan ook op financieel vlak een schot in de roos zijn.

Club Brugge cashte vele miljoenen, maar er zullen er nog heel wat volgen op de transfermarkt. Er kunnen nu al snel een vijftal namen genoemd worden van spelers die met een flinke winst doorverkocht zullen worden.

Eén van die namen is Christos Tzolis, voor veel analisten de beste transfer die er dit seizoen in de Jupiler Pro League gedaan werd. Al is analist Tom Boudeweel daar niet helemaal zeker van.

“Hij is een goeie voetballer en hij steekt zeker boven de middelmaat uit, maar ik vind dat er bij hem af en toe iets ontbreekt om absoluut top te zijn”, klinkt het bij Sporza.

Of dat nog zal veranderen is dan ook maar zeer de vraag. “Dat kan voorlopig of definitief zijn, maar het is niet zijn gelukkigste periode na ook nog die rode kaart tegen Standard”, gaat Boudeweel verder.

Die echte doorslag geven, zonder foutjes te maken, lukte niet tegen Aston Villa en dat gebeurde meer dan eens ook in de competitie. “Club heeft te veel punten laten liggen, zeker na zijn Europese matchen. Daarom herhaal ik: je moet die momenten pakken en klinisch zijn”, besluit de analist.