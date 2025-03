Marc Degryse serieus onder de indruk van Club Brugge-speler: "Zo gaat hij hier niet lang meer blijven"

Club Brugge kon thuis geen goede uitgangspositie versieren tegen Aston Villa in de achtste finales van de Champions League. Blauw-zwart bracht wel gewoon goed voetbal, met enkele uitblinkers.

Club Brugge zag dinsdag zijn kansen op een kwartfinale serieus verminderen. Aston Villa kwam met 1-3 winnen op Jan Breydel. Toch was het helemaal zo slecht niet.

Vooral Ardon Jashari kon indruk maken. Marc Degryse keek met bewondering naar de Club-middenvelder. "Als hij zo blijft presteren, dan gaat hij hier niet lang meer blijven", zei hij bij VTM.

"Hij was geweldig, te beginnen met die lange bal op Tzolis voor de 1-1. Hij is eigenlijk de man van de pre-assists", gaat Degryse verder, die heel veel kwaliteiten kan opnoemen van de 22-jarige Zwitser.

"Hij staat net iets lager dan Vanaken en heeft een geweldige pass in de voeten, lang of kort. Hij heeft overzicht. Er was ook dat momentje waarbij hij door de benen van Tielemans speelde, hij weet dus ook waar zijn tegenstander is."

"Altijd aanspeelbaar ook, zelfs onder druk van de tegenstander. Hij is niet van de bal te zetten. Gewoon beresterk in de duels, maar ook voetballend een geweldige speler", besluit Degryse.