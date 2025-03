Match tegen Aston Villa legt ook gebreken van toptransfer Club Brugge bloot: daar moet nog aan gewerkt worden

Club Brugge heeft met Christos Tzolis ontegensprekelijk een toptransfer gedaan vorige zomer. De Griek is al heel veel beslissend geweest, maar om de interesse van de absolute top te kunnen opwekken, zal hij best nog een jaartje in Jan Breydel blijven.

Club betaalde 6,5 miljoen voor de rechtse winger en hij is er nu al 18 waard. Zijn statistieken spreken dan ook voor zichzelf: één goal en drie assists in de Champions League, acht goals en vijf assists in de competitie. Daar kan je mee thuiskomen. Hij is één van de topspelers in de Jupiler Pro League, maar de 23-jarige aanvaller heeft ook nog werkpunten, zoals gisteren bleek tegen Aston Villa. En eerder ook tegen Standard. Daar pakte hij rood en dat brak zijn ploeg zuur op. Dinsdag miste hij zijn controle in de eigen zestien en zoals zoveel aanvallers probeerde hij dat dan recht te zetten met een onbesuisde actie. Penalty! En dat zijn de momenten die de goeie voetballers van de absolute top onderscheiden. Het was onnodig en hij wist het ook meteen zelf. Daarbij komt ook dat hij moet werken aan zijn afwerking met zijn linkse voet. De kans die hij kreeg voorgeschoteld van Vanaken moet op dit niveau afgewerkt worden, maar hij trapte met links huizenhoog over. Enkel tegen STVV wist hij eens met zijn linkse voet te scoren. Als winger komt hij uiteraard graag naar binnen om te trappen met zijn sterke rechtse. Zijn voorzetten met links zijn ook zeker niet slecht. Maar er is dus nog wat werk aan de winkel. Een extra jaartje Club Brugge zou dus zeker niet slecht zijn.