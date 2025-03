Club Brugge-verdediger Brandon Mechele steekt hand in eigen boezem na pijnlijke nederlaag tegen Aston Villa

Club Brugge deed dinsdag geen goede zaak in de heenronde van de 1/8e finale van de Champions League. Er werd met 1-3 verloren van Aston Villa.

Al snel kwam Club op achterstand door voormalige Genk-speler Leon Bailey. Maxim De Cuyper wiste de Engelse voorsprong uit en na 12 minuten spelen stond het al 1-1.

Maar tien minuten voor het einde werd het erger, toen Brandon Mechele een owngoal binnenwerkte. Iets later maakte Marco Asensio er nog 1-3 van voor Aston Villa, vanop de stip.

"Als ik hem niet pakte, dan stond hij gewoon in de rug. Dan moesten we al op een wereldsave van Simon (Mignolet n.v.d.r.) rekenen. Het is jammer om op die manier op achterstand te komen", reageerde Mechele zelf op het eigen doelpunt bij VTM.

"We speelden nochtans een heel sterke wedstrijd", gaat hij verder. "Zeker in de tweede helft waren we heel dominant. We vergaten alleen te scoren en onszelf te belonen. Dan komen zij er nog eens over en volgt die ongelukkige owngoal van mij..."

"We moeten echt leren onze momenten nemen en die ook te verzilveren. We hadden een paar grote kansen die we helaas niet afmaakten. Het wordt nog moeilijk ginder, maar het is niet hopeloos", besluit de Club-verdediger.