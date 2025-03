Analist vreest voor kansen Club in terugwedstrijd Champions League: "Mission Impossible"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dat Club zich komende woensdag niet gewonnen zal geven tegen Aston Villa, weet iedereen. Alleen denkt radiocommentator Tom Boudeweel daar het zijne van: "Noem het gerust een Mission Impossible."

Het was een wedstrijd die de Club Brugge-spelers niet snel zullen verteren. Niet alleen de twee late treffers waren zuur, ook de gemiste kansen in de tweede helft zullen aangekomen zijn. "In de tweede helft heeft Club zich de das omgedaan."

Dame Fortuna

"We hebben de voorbije weken al een paar keer gezegd dat Dame Fortuna een abonnement had bij Club, maar ik vrees dat ze gisteren op een ander feestje zat", vertelde Tom Boudeweel in Sporza. "Het zat niet mee zoals het de hele campagne heeft meegezeten."

De grote kansen van Tzolis en Vanaken in de tweede helft werden niet afgemaakt en volgens Boudeweel was dat de doodsteek voor Club. "Die owngoal van Brandon Mechele was als het ware perfect afgewerkt, iets wat zijn ploegmaats dus misten aan de overkant."

Individuele klasse

Boudeweel zag in de viervoudige wissel van Emery ook een kantelmoment in de wedstrijd: "Als je een derde van je elftal vervangt en er is geen kwaliteitsverlies, dan zegt dat inderdaad iets."

De commentator vergeleek de wedstrijd van Club met hun eerste duel in de League Phase tegen Dortmund: "Club speelde prima, maar de individuele klasse van de Duitsers maakte het verschil in het slot en werd het 0-3."

Nu hielp Club de tegenstander zelf een handje. "Dan herhaal je wat we de voorbije jaren zoveel gezegd hebben: "Je moet leren om je momenten te pakken. Want anders krijg je een schouderklopje van de tegenstander, maar zijn de punten wel voor hen."

Gigantisch budget

Of Boudeweel geloof heeft in een Brugse stunt in Birmingham komende woensdag, laat hij in het midden: "Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Niet vergeten: je speelt tegen een ploeg uit de Premier League met een gigantisch budget."

"Het kan voor Club, maar dan moet alles meezitten zoals tegen Atalanta. Maar ik geloof er niet meer in. Noem het gerust een mission impossible", besluit hij.