Wie zegt dat Club Brugge volgende week kansloos is? Basisploeg zette 85 minuten lang zijn voet naast Aston Villa, maar... dan komt het echte probleem

Club Brugge heeft zijn dosis geluk al gehad in de Champions League, daar moeten we niet over zeveren. Tegen Aston Villa was het helemaal omgekeerd en waren het de Engelsen die met de nodige konijnenpoten met een heel goeie uitgangspositie de terugwedstrijd kunnen aanvatten.

Maar of Club helemaal kansloos is? We durven het echt niet zeggen hoor. Uiteraard is een uitwedstrijd iets helemaal anders dan een match in Jan Breydel, maar als we de Bruggelingen hoorden na de match waren ze allesbehalve uitgestreden.

Dit Club was niet minder dan Aston Villa

En waarom zouden ze? We hoorden sommige journalisten zeggen dat "het kwaliteitsverschil op het einde naar boven kwam". Welk kwaliteitsverschil? Blauw-zwarte zette 85 minuten lang zijn voet naast Aston Villa. Het enige verschil was bovengenoemd geluk en het niet afwerken van de kansen.

Die kopbal van Vanaken... die werkt hij 8 op 10 keer wel af, maar Mings stak er zijn dikke teen nog tussen. Tzolis die alleen voor Martinez huizenhoog overknalt? Zijn linkse voet gebruikt hij meestal vooral om als eerste op tredes van de bus te zetten. Ok, hij heeft er daarmee al eens eentje gemaakt tegen STVV, maar dat is het dan ook. Daar is nog werk aan.

Stel u eens voor dat Club een eerste helft speelt zoals tegen Atalanta en heel vroeg op voorsprong komt? Dan is er eigenlijk geen man overboord. Je kan dit Club gewoon niet afschrijven na alles wat ze al hebben laten zien in de Champions League. En heeft Aston Villa op u dan zo'n grote indruk gemaakt?

Bank is een probleem

Het enige probleem van Club Brugge werd echter ook weer duidelijk in Jan Breydel. Terwijl Unai Emery net na het uur vier verse krachten inbracht en er niks van niveauverschil te zien was, wachtte Nicky Hayen tot minuut 85 om zijn eerste wissel door te voeren.

Raar? Niet echt, want wat Hayen moet inbrengen is geen Champions League-niveau. Even overlopen: Skoras, Vetlesen, Nilsson en Siquet kwamen erin. Hayen weet ook wel dat het niet hetzelfde is als Tzolis, Onyedika, Jutgla of zelfs Sabbe. Ook Casper Nielsen, die de eerste vervanger voor Jashari moet zijn, is een 'downgrade' in vergelijking met de Zwitser.

De bank van Club is het grote probleem, want Hayen kan geen evenwaardige vervangers inbrengen. Als Club die volgende stap nog wil zetten, moet daar nog aan gewerkt worden. Maar dan is het nu schipperen, want daarvoor moeten ze volgend seizoen ook in de Champions League zitten.

Puntenverlies in de derby tegen Cercle is dan ook uit den boze. Maar zet je dan ook al je beste krachten op het veld als je woensdag ook nog iets wil betekenen in Birmingham? In ieder geval een vraag die Hayen zal moeten beantwoorden.