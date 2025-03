Hein Vanhaezebrouck vreest voor de kansen van Club Brugge in de Champions League: "Het had in de thuiswedstrijd moeten gebeuren"

Club Brugge ging dinsdag jammerlijk onderuit in eigen huis tegen het Engelse Aston Villa in de Champions League. Volgens analist Hein Vanhaezebrouck zijn de kansen van Club, in de returnmatch volgende week woensdag, klein. "Thuis geen enkele keer verloren."

"Het wordt moeilijk voor Club", valt Hein Vanhaezebrouck meteen met de deur in huis in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. "Ik heb de cijfers van Aston Villa een keer bekeken. Van de laatste zeven uitwedstrijden kon het er maar eentje winnen en speelde het één keer gelijk. De overige vijf werden verloren."

"In diezelfde periode speelde het ook 10 keer thuis", gaat de gewezen trainer verder. Daarvan verloor het er geen enkele." Vanhaezebrouck neemt er zelfs een straffere statistiek bij: "In gans het seizoen verloor Villa maar twee keer thuis. Op de tweede speeldag tegen Arsenal en in de Carabao Cup met een invallerselftal."

Sterkste ploeg

Het had volgens Vanhaezebrouck dus in de thuiswedstrijd, afgelopen dinsdag, moeten gebeuren, maar dat was niet het geval. En volgens hem is daar een simpele reden voor: "Aston Villa kwam met zijn sterkste ploeg."

"Op Asensio na begon Emery echt wel met zijn beste elf. Nu stonden Rashford en Bailey op de flanken maar die hebben niet veel gebracht. Rashford liet al enkele goede dingen zien bij Aston Villa maar hij gaf, net als bij Manchester United, de indruk van een verzadigde voetballer."

Hoge druk

Gelukkig voor Club konden ze snel reageren op het vroege doelpunt van Bailey. "Zo verdween het mentale voordeel bij Aston Villa. Daarna viel het stil en de twijfel stak weer de kop op", aldus Vanhaezebrouck.

"Van beide teams zagen we geen hoge druk en Villa speelde in zijn gebruikelijke lage organisatie. Club deed dat ook, wellicht uit schrik voor de counters. Ik snap die keuze wel, maar het kon ook anders."

De aanpak die Club Brugge volgens Vanhaezebrouck had moeten hanteren, was er eentje dat te maken had met de intensiteit van de Bruggelingen. " Ik had Club bij momenten ook graag hoog druk zien zetten. Dat deed het niet en het was maar wachten en afwachten."