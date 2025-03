Marc Degryse en Jelle Vosen zijn zéér duidelijk over kansen van Club Brugge in de Champions League

Club Brugge heeft geen goede uitgangspositie beet in de achtste finales van de Champions League. Na de 1-3 nederlaag tegen Aston Villa zal het enorm moeilijk worden om nog door te stoten.

Club Brugge verloor dinsdagavond met 1-3 tegen Aston Villa, al had het heel anders kunnen aflopen. Blauw-zwart werkte zijn kansen niet goed af, terwijl een eigen doelpunt van Brandon Mechele en een strafschop Club nekten.

De Bruggelingen zien hun kansen op een kwartfinale op deze manier drastisch krimpen. Marc Degryse is er zeker van dat er dit seizoen geen CL-voetbal meer zal gespeeld worden op Jan Breydel.

"Ze hebben een mirakel nodig", zei hij bij VTM na afloop. "Dat lijkt me niet mogelijk. Je kan het niet vergelijken met de uitwedstrijd bij Atalanta, want toen trokken ze met een voorsprong naar daar."

"En Aston Villa thuis is ook nog een ander verhaal dan Aston Villa op verplaatsing... Ik kan me niet voorstellen dat ze daar met 0-2 of 0-3 gaan winnen", gaat hij verder. Ook Jelle Vossen ziet het maar somber in voor Club.

"Het lijkt me niet evident voor de spelers van Club om zich nog op te laden, want ze weten dat ze bijna in een verloren positie zitten. Je moet rekenen op een vroeg doelpunt, maar hoe langer dat uitblijft, hoe moeilijker het wordt. Ik schat de kansen niet groot in om het mirakel te volmaken", klinkt het bij hem.