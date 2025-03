Engelse media positief voor Club Brugge, maar waarschuwt Belgische fans: "Zullen volgende week een toontje lager zingen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Engeland tabloids zijn normaal gezien gekend om hun kritiek, maar na Club Brugge-Aston Villa was de Engelse pers wederom positief voor Club. Al waren er ook zaken die de Engelsen niet links konden laten liggen. "Ze zullen volgende week een toontje lager zingen."

De Engelse media hadden nog een eitje te pellen met Club Brugge, na de verloren wedstrijd van Aston Villa op Club. Het was vooral de bizarre penalty-fase van Tyrone Mings die de Brugge-fans gebruikten om de Engelse spelers te jennen.

Toontje lager

"Het thuispubliek was nog niet vergeten wat er afgelopen november gebeurde. Wanneer de naam van Tyrone Mings werd omgeroepen, juichten de Brugge-fans spottend", stond er in The Daily Mail.

"Maar de fans van Club Brugge die Tyrone Mings de hele avond beschimpten, zullen een toontje lager zingen wanneer hun ploeg volgende week in Villa Park aantreedt", liet de tabloid zich ook nog ontglippen.

Betonnen jungle

Ondanks het mindere resultaat zijn ze in de tabloids wel zeer lovend over het spel dat de Bruggelingen wederom op de mat hadden gelegd." Opnieuw bezorgde Club Brugge dit Aston Villa een "awkward" avond", schreef The Guardian.

"Net wanneer coach Emery ook nog eens tekenend geel kreeg voor protest, werd hij geholpen door een zeldzame klasseflits van zijn ploeg. In de vervallen betonnen jungle net buiten het mooie Brugge, zouden de Belgen bestraft worden voor hun eigen nalatigheid."

Gemaskerde wreker

Ook in The Independent schreven ze dat Club de betere ploeg was afgelopen dinsdag. "Ze waren de betere ploeg, tot die laatste twee missers althans. Het hielp het lot van Aston Villa zelf een handje. De kwartfinale lijkt binnen handbereik voor Emery en de zijnen."

The Sun besloot dan eerder haar pijlen te richten op de ongelukkige Brandon Mechele. "Villa staat al met een voet in de kwartfinales van de Champions League, en dat dankzij Brugge's gemaskerde wreker Brandon Mechele", stond er te lezen.