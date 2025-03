Reactie Wanneer krijgt toptalent Campbell (19) zijn kans bij Club Brugge? Nicky Hayen spreekt klare taal

Opvallende naam op de bank bij Club Brugge in de Champions League tegen Aston Villa was die van Shandre Campbell (19). Nicky Hayen gaf wat meer duiding over het Zuid-Afrikaanse toptalent.

Na het vertrek van Andreas Skov Olsen deze winter zat Club Brugge wat krap qua wingers en dus werd de 19-jarige Shandre Campbell van Club NXT naar het A-team overgeheveld. Bij Club NXT had Campbell namelijk indruk gemaakt. In vijftien wedstrijden was hij goed voor zes goals en één assist, niet slecht voor iemand die pas sinds juli vorig jaar overkwam uit Zuid-Afrika. Tegen STVV mocht Campbell ook al vijf minuten invallen, tegen Aston Villa bleef hij op de bank. Wordt Campbell een alternatief voor Tzolis? "Shandre is nu al een tijdje met ons aan het meetrainen, hij heeft bij Club NXT getoond dat hij potentieel heeft. Dat is hoe wij werken, als je jezelf toont dan kan je die stap maken naar de eerste ploeg", zei Nicky Hayen. "Hij zal minuten krijgen waar dat mogelijk is en wanneer hij dat verdient", zei Hayen nog. Dat was dus nog niet op het hoogste toneel in de Champions League, maar misschien wel eens in de Belgische competitie. Campbell speelt het liefst vanop links en is dus een concurrent voor Tzolis. De Griek zit al een tijdje niet meer echt in vorm en lijkt aan wat rust toe. Kan Campbell voor nieuw vuur zorgen bij blauw-zwart met zijn jeugdige enthousiasme?