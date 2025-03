In november was hij nog de kluns, nu pakt Aston Villa-verdediger wraak met fantastische redding

Voetbal is een sport met laagtes en hoogtes, dat weet Tyrone Mings maar al te goed. Afgelopen november was de Aston Villa- verdediger nog de schlemiel met een weggegeven penalty, maar maakte dat gisteren goed met een sterke prestatie en een geweldige verdedigende actie

De wedstrijd tussen Club Brugge en Aston Villa was nog niet goed afgetrapt, of de thuissupporters begonnen al met het jennen van de Villa-verdediger. Wanneer zijn naam werd afgeroepen, juichten de Brugge-supporters spottend.

Maar Mings had iets recht te zetten en de wedstrijd was nog niet goed begonnen of daar was de impact van Mings. De centrale verdediger troefde Ordonez af in de lucht en bediende zo Bailey, die de 0-1 binnen trapte.

Rakelings naast

Maar dé actie waarmee Mings Club ging terugpakken moest nog komen. Twintig minuten voor tijd krijgt Vanaken een gouden kans op de 2-1 en leek daar ook in te slagen. Hij kopte de voorzet kruiselings voorbij Martinez en de bal leek in doel te botsen.

Maar daar kwam Mings. De verdediger sprong naar de bal en kon die net genoeg schampen om die van het doel weg te krijgen. De bal scheerde rakelings naast en Mings zijn wraak op Club was compleet. "De ref gaf er zelfs een doeltrap voor. Dat was nog beter", reageerde Mings na de match bij HLN.

Sleutelmomenten

Na de wedstrijd kon de Engelse verdediger met moeite zijn lach inhouden. Zijn redding kantelde de partij in het voordeel van Villa, waardoor die met twee doelpunten in het voordeel naar huis wederkeert.

"We waren vandaag haast perfect in ons verdedigende werk. Zeker op de sleutelmomenten is het belangrijk om er te staan in de Champions League", aldus Mings. "Dat was vorige keer dat we hier speelden niet het geval."

Gewoon fantastisch

Maar nu lijkt de lichte blamage van in november helemaal uitgewist. "Ik was vooraf al heel gelukkig om hier terug te keren. We hadden hier ‘unfinished business’. Ik ben heel trots op onze prestatie."

Ook Villa-trainer Emery is blij dat zijn centrale verdediger zijn foutje heeft kunnen rechtzetten: "Mings heeft hier een zeer negatieve eerste ervaring gehad. Maar de manier waarop hij gereageerd heeft in deze match, was gewoon fantastisch."