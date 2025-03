Ardon Jashari klopt zich stevig op de borst ondanks zure nederlaag van Club Brugge

Club Brugge heeft het zichzelf bijzonder moeilijk gemaakt voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen Aston Villa. Jammer vond Jashari, want Club Brugge was de betere ploeg volgens de Zwitser.

Club Brugge begon niet goed tegen Aston Villa door al na drie minuten een goal van Bailey te slikken. De Cuyper zorgde na twaalf minuten al voor de gelijkmaker en het leek alsof Club Brugge met een 1-1 gelijkspel naar Engeland zou kunnen trekken.

In de laatste tien minuten liep het echter nog helemaal fout voor blauw-zwart. Mechele gleed een voorzet in eigen doel en na een penaltyfout van Tzolis trapte Asensio de 1-3 binnen vanop de stip. En zo wordt het een lastige opdracht volgende week.

"Jammer, want we waren de betere ploeg vandaag en hadden de beste kansen", zei uitblinker Ardon Jashari achteraf. "Maar als je je kansen niet afmaakt... Dit is de Champions League. En zo verliezen we nog met 1-3."

Jashari ziet nog mogelijkheden in terugwedstrijd tegen Aston Villa

"Aston Villa heeft natuurlijk kwaliteit, maar als je de kansen vergelijkt dan hadden wij de betere kansen. Zij hebben niet een grote kans gecreëerd, dat is hoe ik het zie. Maar zij hebben wel hun kansen afgemaakt, wij niet."

"We hebben niets meer te verliezen nu, we moeten minstens twee doelpunten goedmaken. We gaan heel vrij moeten spelen, we hebben nu al twee keer getoond dat we hen aankunnen. Als we met vertrouwen spelen, dan weet je maar nooit."