Opnieuw een (mentale) klap voor Club Brugge? Simon Mignolet is klaar en duidelijk

Simon Mignolet pakte in de tweede helft uit met een uitstekende redding, maar moest zich uiteindelijk nog twee keer omdraaien. De doelman van Club Brugge geeft de moed echter nog niet op.

"Het is vooral frustrerend en ongelukkig", zei Simon Mignolet in een eerste reactie. "Ik denk dat we opnieuw een degelijke prestatie leveren, daar mogen we tevreden over zijn. In het spel waren we de evenknie of misschien wel beter."

"En dan hoop je met 1-1 naar daar te gaan, maar slik je nog twee goals. Dat is natuurlijk zuur, maar het is nu eenmaal zo. Je speelt tegen een erg sterke tegenstander, maar ik had natuurlijk liever met 1-1 naar daar gegaan. "

Met slechts 6 op 18 in de Belgische competitie kan dit opnieuw een mentale tik zijn voor Club Brugge. "Je kan het op twee manieren zien", stelt Mignolet. "Je krijgt natuurlijk een boost van de manier waarop we weer gespeeld hebben en de campagne die we tot nu toe gespeeld hebben."

Mignolet gelooft nog in de kwalificatie

"Maar je wil natuurlijk nog door gaan en we willen nog een finale maken van die wedstrijd in Aston Villa. Het is zeker niet gespeeld en we gaan trachten om twee doelpunten te maken." De doelman van blauw-zwart geeft zich nog niet gewonnen.

"Er zijn al gekkere dingen gebeurd in de Champions League. Dus we moeten er vol voor gaan. Nu moeten wij daar het spel gaan maken en de ruimtes vinden om te scoren", weet Mignolet. "En wie weet is het scenario van Atalanta daar ook mogelijk."