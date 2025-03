Hans Vanaken trekt duidelijke conclusie over rode kaart van Sabbe en uitschakeling van Club Brugge

Club Brugge heeft niet voor een nieuwe stunt kunnen zorgen in de Champions League. Kapitein Hans Vanaken trok dan ook logische conclusies.

Na de 1-3 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Aston Villa moest Club Brugge opnieuw een perfecte wedstrijd spelen om nog door te stoten in de Champions League. Maar een rode kaart van Kyriani Sabbe na een kwartier deed Club Brugge de das om.

"Die rode kaart doet ons dood", was de duidelijke conclusie van Hans Vanaken. "We hadden daarna wel balbezit, maar konden geen kansen creëren. En in de tweede helft scoort Aston Villa dan te snel en te makkelijk."

Aston Villa moest na de rust maar een kwartier het gaspedaal indrukken om drie keer te scoren. "Door die rode kaart werd het een ideaal scenario voor hen, en met de inbreng van Asensio na de rust waren ze oppermachtig."

Club Brugge verlaat de Champions League met opgeheven hoofd

"Als je de hele campagne bekijkt dan mogen wij heel trotst zijn. Alleen is het jammer dat het op deze manier eindigt. Dit gaat even pijn doen, maar we mogen hier zijn op wat we getoond hebben", besloot Vanaken nog.

Na de kwalificatie twee jaar geleden voor de achtste finale van de Champions League en de halve finale in de Conference League speelde Club Brugge door het derde jaar op rij een uitstekende Europese campagne.