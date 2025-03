Kansen Club Brugge zijn nog meer gestegen: in dit geval gaan ze zelfs als tweede naar de Champions League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge likt zijn wonden na de uitschakeling tegen Aston Villa, maar er is ook goed nieuws. Dankzij een sterk Europees seizoen van de Belgische clubs is de kans reëel dat ons land een tweede rechtstreeks ticket voor de Champions League krijgt.

En er bestaat zelfs een scenario waarin dat volgend seizoen al mogelijk is. Normaal gesproken krijgt België één rechtstreeks ticket voor de groepsfase, maar een extra plek kan vrijkomen als de winnaar van de Europa League zich via de nationale competitie al rechtstreeks plaatst. Dat gebeurt regelmatig, want topclubs uit sterke competities winnen vaak dat toernooi.

Hoewel er geen ploegen meer uit de Champions League afzakken naar de Europa League, zijn er nog steeds kanshebbers zoals Lazio, Bilbao, Frankfurt en Ajax. Als een van hen de Europa League wint én zich al geplaatst heeft via de nationale competitie, schuift het ticket door.

Dit extra ticket gaat naar de club met de hoogste UEFA-coëfficiënt die zich niet rechtstreeks kwalificeerde, maar wel in de voorrondes zat. Club Brugge staat hoog op die lijst dankzij meerdere sterke Europese campagnes. Dat betekent dat blauw-zwart in theorie een plaats in de groepsfase kan krijgen zonder kampioen te worden.

Er is wel één cruciale voorwaarde: Club moet exact tweede eindigen in de Belgische competitie. Als het kampioen wordt, is er uiteraard geen probleem. Maar als het bijvoorbeeld derde wordt, zou het naast het vangnet grijpen.

Daarnaast speelt ook de Portugese competitie een rol. Daar moet Sporting of Braga als tweede eindigen om het scenario in stand te houden. Mocht dit allemaal samenvallen, dan kan Club Brugge zelfs als vicekampioen volgend seizoen rechtstreeks naar de Champions League.