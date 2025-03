Doemscenario op komst voor topspeler Club Brugge?

Club Brugge ging met de billen bloot op bezoek bij Aston Villa. Bovendien zijn er nog andere besognes waar ze momenteel mee kampen bij blauw-zwart. Zo is een sterkhouder mogelijk buiten strijd.

Even voor het uur haalde Nicky Hayen liefst vier spelers naar de kant. Joel Ordonez kampte op dat moment met een kleine blessure, maar mogelijk was er ook iets aan de hand met Ardon Jashari.

Niet naar nationale ploeg?

Doordat het 2-0 was geworden voor Aston Villa was het niet meer opportuun om nog veel risico's te nemen om bepaalde blessures of ongemakken erger te laten worden.

Jashari zou mogelijk ook met een medisch ongemak zitten. Vanuit zijn eigen Zwitserland klinken alvast een aantal onheilspellende berichten. Zo zou hij volgens BLICK het oefenkamp met Zwitserland moeten missen.

Even buiten strijd?

De kans dat Jashari dit weekend fit raakt voor de laatste wedstrijd in de reguliere competitie met Club Brugge lijkt op die manier ook meteen wat kleiner te zijn geworden.

Wat er precies aan de hand is? Dat is nog niet geweten. Mogelijk gaat het om een voorzorgsmaatregel en is Jashari tegen de Champions' Play-Offs weer helemaal klaar voor de strijd. We houden het zeker met u mee in de gaten de komende dagen en/of weken.